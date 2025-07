Orologio da polso | tutti ne abbiamo almeno uno ma ne conosciamo i segreti? Ecco 9 curiosità inimmaginabili per esempio | perché si indossa a sinistra?

Gli orologi da polso sono parte integrante del nostro stile quotidiano, ma dietro la loro apparenza semplice si nascondono segreti affascinanti e curiosità sorprendenti. Sapevate, ad esempio, che originariamente erano considerati un accessorio femminile o perché vengono indossati principalmente a sinistra? Scopriamo insieme queste e altre rivelazioni incredibili, per apprezzare ancora di più il fascino di questi preziosi compagni di vita.

Fino a poco tempo fa era considerato l'unico gioiello che un uomo poteva concedersi: sapevate che, invece, l'orologio da polso è nato come accessorio da donna? E perché poi s'indossa a sinistra? Ecco di seguito queste e altre curiosità sui segnatempo su cui abbiamo indagato.

