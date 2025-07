Frode fiscale sulle auto di lusso la Finanza spezza il giro | due arresti 3,5 milioni sequestrati

Frode fiscale sulle auto di lusso: la finanza smantella un giro illecito da 35 milioni di euro, arrestando due amministratori e sequestrando ingenti patrimoni. L’operazione "Vortex Italia" delle Fiamme Gialle di Varese ha scoperto un sistema complesso di evasione internazionale, lasciando emergere un quadro inquietante sulla falsificazione dei valori e sull’evasione dell’IVA. Dalle indagini è emerso un...

Gli amministratori di due società attive nella compravendita di auto di lusso agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, pari all'Iva che si considera essere stata evasa con la frode fiscale internazionale. È il risultato di un'articolata operazione denominata " Vortex Italia ", condotta dai Finanzieri del comando provinciale di Varese. Dalle indagini delle Fiamme gialle è emerso un sistema di frode fiscale, caratterizzato dall'evasione dell'Iva attraverso triangolazioni internazionali fraudolente e falsificazione dei documenti per immettere i veicoli in Italia.

