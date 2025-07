Incastrata la prestigiatrice Colpo grosso in gioielleria presa

Una brillante prestigiatrice, nota per la sua capacità di far scomparire gioielli sotto gli occhi delle vittime, è stata finalmente incastrata. L’operazione congiunta di polizia e carabinieri ha portato all’arresto di una donna di 60 anni, già nota alle forze dell’ordine, accusata di aver messo a segno numerosi furti in gioiellerie. La sua astuzia, tuttavia, si è infranta di fronte alla tenacia degli investigatori. Un caso che dimostra come la giustizia possa vincere anche le magie più sfuggenti.

DORNO (Pavia) Era una vera prestigiatrice capace di far sparire i gioielli sotto gli occhi delle sue vittime. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano ed i carabinieri della stazione di Garlasco, che hanno operato congiuntamente, hanno notificato mercoledì mattina l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per una donna di 60 anni residente a Bollate (Milano), con precedenti per furto e rapina, accusata di aver rubato, in tre diverse gioiellerie, preziosi per un valore complessivo di 130mila euro. Tutte le azione criminose delle quali è stata responsabile sono avvenute nello spazio di tempo compreso tra novembre 2024 e lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incastrata la “prestigiatrice“. Colpo grosso in gioielleria, presa

In questa notizia si parla di: prestigiatrice - incastrata - colpo - grosso

Incastrata la “prestigiatrice“. Colpo grosso in gioielleria, presa.

IL «COLPO GROSSO» CHE FECE SCANDALO - il Giornale - 00:00 L arrivo della tv commerciale aveva cambiato anche la percezione di ciò che poteva essere proposto al pubblico. Secondo ilgiornale.it