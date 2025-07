divieto di caccia i valichi scendono a 23

Dopo una battaglia lunga e complessa, la normativa sulla caccia nei valichi montani cambia ancora una volta. Mentre la Lega e Fratelli d’Italia si erano opposti alla sentenza del Tar Lombardia che imponeva un divieto assoluto su 475 valichi, ora grazie a un emendamento approvato alla Camera, si potrà continuare a cacciare a quote superiori a 1.000 metri. Un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire il rapporto tra tutela ambientale e tradizioni venatorie.

Da 475 a 23. Si fa presto a dire valico. Ben lo sa la Lega in Regione, che alcuni mesi fa si oppose duramente, con Fratelli d’Italia, alla sentenza del Tar Lombardia che imponeva il divieto assoluto di attivitĂ venatoria su 475 valichi montani del territorio lombardo. Ora, però, grazie all’emendamento voluto proprio dal gruppo della Lega approvato alla Camera, si potrĂ ancora cacciare "ad almeno 1.000 metri di quota, con caratteristiche orografiche particolari e dove si concentrano i flussi migratori e i passaggi di fauna selvatica. Questo, sempre nel rispetto di limiti e condizioni previste per le Zone di Protezione Speciale, che verranno istituite tramite decreto ministeriale in accordo con le Regioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it