E’ il momento di Revaivol con gli anni Novanta Tanta musica e sul palco arrivano anche i New Trolls

Sei pronto a rivivere gli anni ’90 e lasciarti trasportare dalla musica di ieri e di oggi? Il Revaivol Music Festival celebra la sua decima edizione con un ricco programma di concerti, tra cui l’attesissima performance dei New Trolls, e un’atmosfera contagiosa di divertimento e nostalgia. Dopo lo stop forzato, l’evento torna nel cuore della città, promettendo due serate imperdibili di musica, allegria e collaborazioni. Il futuro del festival inizia ora!

Revaivol Music Festival festeggia quest’anno la decima edizione. "Al netto dello stop forzato dovuto alla pandemia, l’evento ha garantito divertimento e allegria per dieci edizioni in cui il nostro gruppo di lavoro originario si è aperto sempre di più a collaborazioni e sinergie con l’associazionismo e le realtà del territorio", ha detto Luciano Robuffo, presidente dell’associazione Gold eventi. L’evento si terrà venerdì e sabato in centro. Il programma musicale di venerdì dalle 22, come da tradizione del Festival, sarà dedicato agli artisti italiani: arriveranno i New Trolls con un concerto live. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it