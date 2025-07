Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa Europei Calcio Femminile

In vista di un weekend ricco di emozioni, Digital-News.it vi svela la programmazione sportiva della Rai per sabato 5 luglio 2025. Dalla gara inaugurale del Tour de France alle sfide degli Europei di calcio femminile, il palinsesto offre dirette, approfondimenti e momenti imperdibili su Rai e Rai Sport HD. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che non lascia nulla al caso, garantendovi un'informazione completa e coinvolgente su ogni evento.

