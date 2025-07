Alluvione risorse ancora al palo | Campotto così rischia di morire

Dopo settimane di attesa, le risorse per affrontare l'alluvione nella zona di Campotto e Argenta sembrano finalmente muoversi. La partecipazione del sindaco Andrea Baldini alla recente riunione istituzionale rappresenta un passo importante verso la ripresa, anche se molte sfide restano ancora da affrontare. Ora, più che mai, è il momento di vigilare e chiedere azioni concrete per salvare questi territori e le comunità che vi abitano.

Nuova tappa istituzionale per aiutare i territori alluvionati di Campotto e Argenta. Niente di trascendentale, tuttavia qualcosa si muove. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha partecipato alla Cabina di regia convocata dal commissario Curcio, che ha descritto in modo approfondito le modalità operative e le azioni concrete che saranno messe in campo per i territori alluvionati dei quali fanno parte Argenta e Campotto, colpite dagli eventi di settembre e ottobre 2024. É stata la prima cabina di regia convocata dopo il ricongiungimento sotto la stessa struttura degli eventi del 2023 e 2024. Si è fatto il punto sulle risorse a disposizione e sulla necessità di rispettare le tempistiche che il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) impone su una parte di esse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it