raccolta di rifiuti vegetali cambiano le regole

Non sarà più soggetto al pagamento del canone annuale di 100 euro, che dal 1° ottobre sarà abolito, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali (sfalci erbosi e foglie) per tutte le utenze domestiche (singole e condominiali) di Pavia. Rimarrà a pagamento solo l’eventuale acquisto di nuovi contenitori per l’esposizione dei rifiuti vegetali, forniti da Asm Pavia e dotati di chip identificativo. Solo questi contenitori saranno regolarmente svuotati. I contenitori dovranno essere esposti dopo le 22 del giorno precedente ed entro le 6 del giorno del ritiro. Non è consentito l’uso di sacchi o sacchetti, né il conferimento di terra o pietre; è ammessa l’esposizione di un massimo di tre fascine di potature accanto al contenitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it