Nel cuore di Comacchio, tra i Lidi ferraresi, il mare dovrebbe essere un luogo di libertà e gioia per tutti, ma purtroppo ancora oggi l’accessibilità rimane un sogno irraggiungibile per molte persone con disabilità. La denuncia di Fausto Bertoncelli e l’esperienza di Marco Malagodi evidenziano come le barriere siano ancora troppo presenti, nonostante le leggi ci siano. È tempo di cambiare, perché il mare diritto per tutti non è solo un'idea, ma un diritto da conquistare.

A Comacchio, tra i Lidi ferraresi, il mare non è per tutti. La denuncia arriva da Fausto Bertoncelli, componente del Comitato ferrarese Area Disabili. Ancora oggi, nel 2025, l’accessibilità agli arenili per le persone con disabilità è l’eccezione, non la regola. Eppure le leggi esistono, le soluzioni pure. La miccia è stata accesa da Marco Malagodi, utente con disabilità, che ha raccontato la propria esperienza sui Lidi. La sua segnalazione è stata raccolta e amplificata da cittadini come Luca Buzzi e Luca Callegarini. Passerelle che non arrivano alla battigia, camminamenti utili solo per una "sfilata", servizi igienici trasformati in magazzini, accessi alla pineta sbarrati da dissuasori inaccessibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quelle spiagge ad ostacoli: "Il mare, diritto per tutti"

