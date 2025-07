Musica cibo e animazione Torna la ’Notte Gialla’

Vivi l’emozione della Notte Gialla a Quarrata, un evento imperdibile che trasforma il centro cittadino in un palcoscenico di musica, cibo e divertimento. Per tre serate consecutive, dalle 18 a mezzanotte, le strade si riempiranno di energia con concerti dal vivo, street food gourmet e spettacoli coinvolgenti. Sabato sarà il giorno clou, tra negozi aperti fino a tarda notte e mercatini vibranti, creando un’atmosfera magica e indimenticabile. Non perdere questa festa unica!

Con tre giorni di eventi serali ad animare il centro cittadino, a Quarrata torna la Notte Gialla, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio. Un intero weekend di animazione per le strade, dalle 18 fino a mezzanotte, con musica dal vivo, street food, street band, che avrà il culmine il sabato, quando si concentrerà la maggior parte degli appuntamenti, con anche i negozi aperti fino a notte, i mercatini, e le piazze che diventeranno punti di incontro e di divertimento per grandi e piccini. Si potrà ballare con l’intrattenimento musicale, tra cui il "Summer Party" con "Dj Team’90 by Concorde" in piazza Risorgimento, la band rock "Via vai" in piazza della Vittoria, i cantanti e i dj set di in via Montalbano, la "CiacciaBanda street band" che offrirà uno spettacolo itinerante di strada, coinvolgendo i passanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it