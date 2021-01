Fernando Caceres Ricoverato in Gravi Condizioni | Rischia La Vita

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Argentina è in apprensione per l’ex calciatorein. CHI ÈIl campione, che nel 2009 era rimasto invalido e senza un occhio durante una rapina, aveva cominciato in patria la sua carriera per poi giocare in Spagna dal 1993 al 2004, anno di ritorno in Argentina. Ha indossato