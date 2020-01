Mariasole Pollio a ruota libera su Don Matteo, Riki, Facchinetti, Pieraccioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vieni da Me, Mariasole Pollio a ruota libera: lo speciale legame con Facchinetti, le parole su Riki e il “grande rapporto” con Leonardo Pieraccioni Mariasole Pollio è sbarcata a Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a Caterina Balivo. La ragazza prodigio dello spettacolo e del web italiano (ha 16 anni, è nata il 18 luglio … L'articolo Mariasole Pollio a ruota libera su Don Matteo, Riki, Facchinetti, Pieraccioni proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

italiaserait : Mariasole Pollio: chi è la nuova promettente attrice di Don Matteo - zazoomnews : Mariasole Pollio l’attrice è fidanzata? Chi è Valerio Mazzei - #Mariasole #Pollio #l’attrice - petitfede : @protectnali Tutti quei ragazzetti per me non meritano assolutamente niente di quello che hanno L’unica è Mariasole Pollio -