Traffico Roma del 05-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma! Oggi, 5 luglio 2025, alle ore 8:30, il traffico nella Capitale si presenta intenso e complesso, con le temperature che continuano a sfiorare i livelli più elevati a causa dell’ondata di calore rovente. La chiusura di via dei Gordiani e le ripercussioni del rally di Roma contribuiscono a un quadro di viabilità articolato. Restate con noi per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata calda.

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto ancora temperature roventi Nella Capitale con ondate di calore da bollino rosso per consentire i lavori di pulizia della lei per la bonifica è messa in sicurezza dell'area interessata dell'esplosione e dall'incendio di ieri mattina via dei Gordiani resta chiusa tra via Casilina e via Checco Durante l'intera via Checco Durante Intanto il rally di Roma Capitale dopo lo spettacolare passaggio ai piedi del Colosseo oggi e domani si trasferisce sulle strade della con il quartier generale allestito a Fiuggi a chi invece è in procinto di partire in auto in questo rovente fine settimana alcune piccole raccomandazioni è bene evitare di guidare con il corpo scoperto accontento con le cinture di sicurezza anche perché in caso di incidente ciò Potrebbe causare gravi lesioni oltre all'uso moderato dell'aria con per evitare i giramenti di testa e conseguenze più gravi è indispensabile mantenere una buona idratazione bevendo liquidi prima e durante il viaggio