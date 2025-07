Texas la strage delle bambine al campo estivo travolto dall' alluvione | molte sono morte altre disperse Preghiamo per un miracolo

Una tragedia senza precedenti si è consumata in Texas, dove un’alluvione improvvisa ha seminato dolore e disperazione, travolgendo un campo estivo e causando la perdita di molte bambine. Mentre il paese si stringe nel lutto, le ricerche continuano nel tentativo di trovare i dispersi, sperando in un miracolo. In questi momenti difficili, il nostro pensiero va a tutte le vittime e alle loro famiglie, affinché possano trovare pace e conforto.

Gli Stati Uniti piangono le bambine morte in Texas e le altre vittime del maltempo. Sono almeno 24 i morti dovuti alle piogge torrenziali che si sono abbattute improvvisamente sulla contea di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Texas, la strage delle bambine al campo estivo travolto dall'alluvione: molte sono morte, altre disperse. «Preghiamo per un miracolo»

