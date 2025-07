Nibali | Pogacar favorito ma al Tour Vingegaard si trasforma

Il Tour de France si infiamma: mentre Nibali e Pogacar sono tra i favoriti, Vingegaard si trasforma in gara. L’ultimo italiano a conquistare Parigi fu l’indimenticabile Squalo nel 2014. Con le parole di Tadej che sottolineano la competitività di Jonas, tutto può ancora succedere: il percorso è fatto su misura per lui, lasciando gli appassionati in trepidante attesa di scoprire chi solleverà il trofeo.

Lo Squalo è l’ultimo italiano ad aver trionfato a Parigi, nel 2014: "Jonas non è così lontano da Tadej, si gioca tutto e questo percorso è per lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nibali: "Pogacar favorito, ma al Tour Vingegaard si trasforma"

In questa notizia si parla di: nibali - pogacar - favorito - tour

Tadej Pogacar è il favorito per la vittoria finale al Tour de France. Ma dovrà stare attento a sé stesso. Nel 2022, quando era in maglia gialla, cadde nella trappola perfetta dell’allora Jumbo Visma e della loro bizona. Sul Col du Granon attaccarono prima Roglic, Vai su Facebook

Nibali: Pogacar favorito, ma al Tour Vingegaard si trasforma; Tour de France, l'albo d'oro della Grande Boucle dal 1903 al 2024; Un anno fa... Vincenzo Nibali su Tadej Pogacar: Ora sono i giovani a comandare, ma non credo che durerà così a lungo.

Al via il Tour de France: un lungo romanzo diventato un derby tra Pogacar e Vingegaard - In totale 3338 chilometri con 6 tappe di montagna, sei vallonate, sette per velocisti e due a cronometro ... Scrive ilsole24ore.com

Al via da Lille il Tour de France (5-27 luglio). Favoriti Pogacar e Vingegaard. Undici gli azzurri - Da allora sono passate 106 tappe senza mai vedere un azzurro sul podio ... Lo riporta blitzquotidiano.it