Prevenire la depressione tra i banchi ecco il modello giapponese con 1.080 ore di esercitazioni pratiche in classe Così si trasforma la prevenzione in una nuova missione educativa

In un’epoca in cui la salute mentale dei giovani è sempre più a rischio, il Giappone ha trovato una soluzione innovativa: inserire la prevenzione della depressione direttamente tra i banchi di scuola. Con 1.080 ore di esercitazioni pratiche, questo modello trasforma l’approccio tradizionale, proponendo un percorso divenuto una vera e propria missione educativa. La domanda ora è: può questa rivoluzione cambiare anche il nostro modo di pensare alla formazione?

Non servono pillole o terapie d’urto. La risposta alla crisi depressiva tra i giovani giapponesi è arrivata dove nessuno l’aspettava: tra i banchi di scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

