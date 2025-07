Ufficiale l’incarico ad Alberto Bertolini

Con questa nomina, il Cesena rafforza la propria visione strategica, puntando su un progetto giovane e ambizioso. Alberto Bertolini, con la sua esperienza da giornalista e caporedattore sportivo, porta in dote un occhio attento ai talenti emergenti e una rete di scouting consolidata. Un passo decisivo verso un futuro ricco di sfide, entusiasmo e successi condivisi.

Ora è ufficiale. Il Cesena ha infatti reso noto di avere affidato ad Alberto Bertolini l’incarico di head of scouting del club, con un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Una nomina significativa voluta fortemente dalla proprietĂ e arrivata a seguito della scelta di eleggere Filippo Fusco come nuovo direttore sportivo, che sancisce di fatto il taglio ancora piĂą netto dalla ormai passata era Artico. GiĂ giornalista e caporedattore sportivo del Giornale di Reggio, nel 2011 intraprese la carriera calcistica dopo essere stato scelto dagli inglesi del Southampton come osservatore per l’area europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it