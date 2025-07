Arezzo c’è Dalmonte per l’attacco Cutolo sempre su Redolfi e Russo

La nuova stagione calcistica si avvicina a grandi passi, e con essa l’adrenalina delle preparazioni finali. Tra attese, test e amichevoli di lusso, il team di Bucchi si prepara a dominare il campo. Dal ritiro di Storo alle sfide di Dimaro, ogni dettaglio conta in questa corsa verso l’inizio ufficiale. La passione è alle porte: pronti a vivere un’estate all’insegna dello sport e della speranza.

di Andrea Lorentini La campanella della nuova stagione sta per suonare. Ancora 48 ore e poi l' targato 20252026 si radunerà per test fisici e visite mediche che precederanno l'inizio vero e proprio della preparazione. Seguiranno un paio di giorni in sede e poi la partenza per Storo, in Trentino, dove dal 13 luglio la squadra di Bucchi effettuerà il ritiro pre-campionato impreziosito dall'amichevole di lusso del 22 luglio, a Dimaro, contro il Napoli campione d'Italia degli ex Conte ed Abbruscato. Da lunedì, dunque, il gruppo amaranto si ritroverà a Rigutino. Di volti nuovi ci sarà, probabilmente, il solo portiere Venturi.