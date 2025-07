Marco Malvaldi è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Ancora una volta, Marco Malvaldi conquista la vetta della classifica dei libri più venduti della settimana, dimostrando il suo talento nel catturare l’immaginazione dei lettori. Accanto a lui, grandi nomi come Giancarlo De Cataldo e Seicho Matsumoto arricchiscono questa selezione di passioni letterarie. La letteratura italiana e internazionale si intrecciano, regalando ai lettori storie avvincenti e coinvolgenti. La scena è pronta per nuovi capitoli emozionanti; scopriamoli insieme!

La classifica dei libri più venduti della settimana vede ancora in testa Marco Malvaldi. Accanto a lui l'intramontabile Giancarlo De Cataldo e Seicho Matsumoto. Marco Malvaldi, dal tredicesimo all'undicesimo posto. Marco Malvaldi, fonte quotidiano.net In tredicesima posizione " Il mio nome è Emilia del Valle" di Isabel Allende. Quarant'anni dopo "La casa degli spiriti" prosegue la saga della famiglia del Valle con la giovane Emilia che si fa inviare dal suo giornale nel Cile sconvolto dalla guerra civile del 1891. Al dodicesimo posto "Bozze non corrette" di Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini.