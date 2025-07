team aromitalia 3t vaiano il settebello va al giro

Il Team Aromitalia 3T Vaiano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel ciclismo femminile italiano. Guidata dalla brillante e preparata Rasa Leleivyte, la squadra affronta con entusiasmo e determinazione il Giro d’Italia Women, l’evento più atteso dell’anno, che partirà domani da Bergamo. Con sette tappe emozionanti e sfide mozzafiato, questa corsa promette di regalare spettacolo e grandi emozioni fino all’arrivo finale a Imola.

Guidata dalla esperta e brillante lituana Rasa Leleivyte (risiede da anni in Toscana a Montecatini Terme) la formazione del Team Aromitalia 3T Vaiano è pronta a disputare la più importante gara femminile nazionale ovvero il Giro d’Italia Women, appuntamento internazionale che scatta domani a Bergamo con una cronometro di 13,6 km. A seguire previste altre sette tappe fino all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dove ci sarà la conclusione domenica 13 luglio dopo 939,6 km. Saranno in gara 144 atlete di 22 formazioni, e la corsa sarà ripresa in diretta su Eurosport e RaiSport, con finale di tappa su Rai2, e su Discovery +. 🔗 Leggi su Lanazione.it