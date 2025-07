Stop Coppa 29 Martiri . Salta l’edizione 2025.

La Coppa 29 Martiri, una tradizione amata dagli appassionati, salta l’edizione 2025 a causa di ostacoli organizzativi e finanziari. Dopo anni di successi e sacrifici, gli organizzatori del Circolo 29 Martiri di Figline hanno deciso di rinviare l’evento, sperando di poterlo riportare nel calendario nel 2026. Questa difficile decisione rappresenta una perdita significativa per il mondo del ciclismo locale, ma la speranza di un ritorno più forte non si spegne.

La data di svolgimento avrebbe dovuto essere quella di domenica 21 settembre, ma la 61^ Coppa 29 Martiri che per 4 anni è stata riservata agli juniores dopo lo svolgimento per tanti anni per i dilettanti non ci sarà. Gli organizzatori si sono riuniti al Circolo 29 Martiri di Figline ed hanno deciso di annullare la corsa sperando che la stessa possa tornare in calendario nel 2026. Una perdita significativa ma la gara ha costi importanti e questa volta manca il supporto fondamentale delle istituzioni e degli sponsor. Lo ha annunciato Massimo Becchi presidente dell’Asd 29 Martiri e del comitato organizzatore e tra i motivi principali, sicuramente il commissariamento del Comune di Prato dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti e la mancanza di sponsor in grado di supportare la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it