Un’inondazione in Texas travolge alcuni campi estivi 24 vittime e almeno 25 ragazze disperse

una corsa contro il tempo per gestire la grave emergenza, mentre i soccorritori si mobilitano per trovare le ragazze disperse e assistere le vittime. La tragedia ha scosso l'intera nazione, evidenziando ancora una volta la potenza devastante della natura e l'urgenza di migliorare le misure di prevenzione e risposta. La comunitĂ del Texas si stringe nel dolore, sperando in un rapido intervento e nella speranza di un bilancio meno drammatico.

Almeno 24 persone sono morte e altre 25 ragazze di un campo estivo risultano ancora disperse dopo le inondazioni improvvise che hanno colpito lo stato americano del Texas, ieri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la tragedia, avvenuta il Giorno dell’Indipendenza, “scioccante” e “terribile”. I funzionari federali hanno promesso assistenza, ha dichiarato il governatore del Texas Greg Abbott. Abbott ha affermato che è in corso un’operazione di ricerca e soccorso notturna, anche se le autoritĂ del Texas non hanno potuto confermare il numero delle persone disperse. Il livello dell’acqua è salito rapidamente prima che il fiume si allagasse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un’inondazione in Texas travolge alcuni campi estivi, 24 vittime e almeno 25 ragazze disperse

