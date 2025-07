Grand’Italia alla Meridiana. Due outsider in semifinale. Oggi Travaglia sfida Cinà.

Nel cuore del Modena Challenger Atp 75, il torneo si avvia verso il suo epilogo, regalando emozioni e sorprese. Gli outsider hanno conquistato la scena, dimostrando che nel tennis tutto può succedere. Oggi, al Club La Meridiana di Casinalbo, si assegna il titolo tra semifinale e finale del doppio e singolo: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport. Chi salirà sul gradino più alto? Restate con noi per scoprirlo.

di Stefano Fogliani Fine settimana di epiloghi al Club La Merdiana di Casinalbo, dove il Modena Challenger Atp 75, 41° Memorial Eugenio Fontana, arrivato allo snodo decisivo, celebra oggi la finale del doppio e le semifinali di singolo. E, dopo quasi una settimana, non si può dire che un torneo di solito pieno di sorprese non abbia rispettato il clichè, con gli outsiders che si sono presi la scena, giornata dopo giornata. A partire dal tabellone del doppio: oggi alle 16 in campo vanno la coppia formata dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol, cui è servito il super tie break per eliminare Veldheer e Liutarevich, e il duo sudamericano formato dall'argentino Federico Gomez e dal venezuelano Luis David Martinez cui sono invece bastati due set per prendersi la finale ai danni dell'italiano Giorgio Ricca e dello slovacco Lukas Pokorny.