Intervista al Premio Pulitzer Chris Hedges | Vi racconto la violenza genocida di Israele

Se desideri comprendere a fondo le drammatiche dinamiche della crisi in Palestina, non puoi perdere questa intervista esclusiva al premio Pulitzer Chris Hedges. Autore di "Un genocidio annunciato", Hedges ci guida nel cuore della sofferenza e della resistenza di Gaza con testimonianze sconvolgenti e analisi potenti. La sua voce svela la cruda realtĂ di un conflitto che chiede giustizia e attenzione internazionale, lasciandoci riflettere su un futuro incerto e cruciale.

Nel suo nuovo, potente saggio Un genocidio annunciato. Storie di sopravvivenza e resistenza nella Palestina occupata, pubblicato in Italia da Fazi Editore (pp. 224, euro 18), il premio Pulitzer Chris Hedges, ex corrispondente del New York Times dal Medio Oriente, immerge il lettore nella tragica realtĂ della Striscia di Gaza, segnata da bombardamenti, fame e sofferenza. Con una narrazione cruda e testimonianze dirette, Hedges dĂ voce senza filtri al popolo palestinese, descrivendone la resistenza e il dolore, mentre smaschera la propaganda bellica israeliana che, con il sostegno dei media occidentali, distorce i fatti per giustificare l’oppressione e il genocidio in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Intervista al Premio Pulitzer Chris Hedges: “Vi racconto la violenza genocida di Israele”

