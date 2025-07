Mattia Bellucci | Il terzo turno a Wimbledon è un punto di partenza non voglio fermarmi qui

Mattia Bellucci ha concluso il suo straordinario cammino a Wimbledon 2025 al terzo turno, fermato da Cameron Norrie in tre set su Court 1. Un percorso che ha visto il giovane lombardo superare avversari di alto livello come Oliver Crawford e Jiri Lehecka, raggiungendo il miglior risultato in uno Slam e avvicinandosi al suo best ranking ATP. Questa esperienza rappresenta solo l’inizio di una promettente carriera che non si fermerà qui.

Si è interrotto al terzo turno l’ottimo percorso di Mattia Bellucci a Wimbledon 2025, perdendo in tre set dal padrone di casa britannico Cameron Norrie sul prestigioso Court 1 dopo aver battuto in precedenza Oliver Crawford e soprattutto il n.25 al mondo Jiri Lehecka. Il 24enne lombardo ha ottenuto così il miglior risultato della carriera in uno Slam e potrebbe ritoccare il suo best ranking (n.66 ATP, virtualmente sarebbe in questo momento 63°). “ Trovarsi su un campo così importante è stato impegnativo. Sono entrato con l’idea di godermi il contesto e sono certo che con l’esperienza lo farò di piĂą. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Bellucci: “Il terzo turno a Wimbledon è un punto di partenza, non voglio fermarmi qui”

In questa notizia si parla di: mattia - bellucci - terzo - turno

ATP Roma 2025, Mattia Bellucci e Filippo Romano cedono all’esordio in doppio - All'esordio nel torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025, Mattia Bellucci e Filippo Romano, in tabellone con una wild card, vengono eliminati dai forti statunitensi Christian Harrison ed Evan King, testa di serie numero 7.

Darderi e Bellucci si fermano al terzo turno di Wimbledon Luciano è stato sconfitto da Jordan Thompson con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 mentre Mattia ha perso contro Cameron Norrie 7-6, 6-4, 6-3 Eliminata anche la coppia Errani-Paolini nel doppio fe Vai su Facebook

Darderi e Bellucci si fermano al terzo turno di Wimbledon Luciano è stato sconfitto da Jordan Thompson con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 mentre Mattia ha perso contro Cameron Norrie 7-6, 6-4, 6-3 Eliminata anche la coppia Errani-Paolini nel doppio fe Vai su X

Mattia Bellucci si ferma al terzo turno a Wimbledon tra i rimpianti: Norrie agli ottavi; Applausi e qualche rammarico: la corsa di Bellucci si ferma davanti a Norrie; Wimbledon, i risultati degli italiani: Bellucci e Darderi eliminati al terzo turno.

Bellucci e Darderi eliminati da Wimbledon, gli azzurri sconfitti da Norrie e Thompson al terzo turno - Il tennista azzurro, numero 73 del ranking mondiale, ha ceduto in tre set al rivale (e padrone ... Si legge su msn.com

Mattia Bellucci si ferma al terzo turno a Wimbledon tra i rimpianti: Norrie agli ottavi - Il giocatore di Busto Arsizio gioca un set e mezzo alla pari con il britannico, ma raccoglie meno di quanto avrebbe meritato: Norrie si impone in tre set e avanza agli ottavi C’è tanto da recriminare ... Segnala tennisitaliano.it