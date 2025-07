Bargnani e quella folle idea olimpica | Io Belinelli e Gallinari in campo nel 3×3

Ora, con il sogno ancora vivo, si preparano a sfidare ogni logica e limite per portare l'Italia sul tetto del mondo nel basket 3x3 alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un progetto audace, ma che riflette la passione insaziabile di questi campioni, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sport azzurro. La sfida è lanciata: il futuro li aspetta!

