bugari nuovo mister della castelfrettese

La Castelfrettese torna a sognare con Yuri Bugari, il volto noto e ambizioso che guida di nuovo i biancorossi. Con un passato di successi e una profonda conoscenza del club, Bugari promette di riportare la squadra ai vertici della Promozione. Dopo aver già scritto pagine importanti in passato, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di emozioni e vittorie. La stagione è alle porte: pronto a fare la differenza?

Un ritorno sulla panchina dei biancorossi. La Castelfrettese ha scelto il nuovo mister che è Yuri Bugari, 47 anni, anconetano, che guiderĂ la Castelfrettese, neopromossa in Promozione. Bugari prende il posto di Simone Ricci approdato all’Aurora Treia. Per Bugari si tratta della terza avventura con la Castelfrettese. Nella prima fu in grado di risollevare la squadra dal baratro nel 2014-2015, quando ereditò la squadra ultima in classifica in Prima Categoria, e di centrare un’esaltante salvezza in rimonta ai playout svolgendo il doppio incarico di allenatore-giocatore e fornendo un contributo determinante in campo con 12 reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it