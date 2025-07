Spezia e Atalanta | gli affari sono ’bollenti’

Il mercato estivo infiamma le trattative di Serie A: Spezia e Atalanta sono al centro di un duello caldo, con affari da 8.217.000 euro pronti a scuotere le rispettive rose. Tra i protagonisti c’è Vanja Vlahovic, giovane promessa serba classe 2004, che potrebbe vestire la maglia dello Spezia dopo aver conquistato la scena in Serie C con 19 gol. La sfida ora si gioca sui dettagli: l’operazione sta prendendo forma.

Il giovane attaccante Vanja Vlahovic è vicino allo Spezia. sulla scia di Pio Esposito. Il ds Stefano Melissano ha raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore, ora occorre limare i dettagli con l’ Atalanta. Vlahovic, classe 2004, serbo di Belgrado, ha impressionato tutti, nello scorso campionato di serie C, per le sue qualitĂ di goleador: ben 19 i gol realizzati nelle fila dell’Atalanta Under 23, in Serie C girone A, in 30 partite disputate, con il titolo di capocannoniere sulle spalle. Trattasi di un talento cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, che i dirigenti dell’Atalanta hanno prelevato nel 2022 (contratto fino al 2028), aggregandolo alla Primavera orobica. 🔗 Leggi su Lanazione.it