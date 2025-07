Lumos sponsor di Pistoia 600mila euro in due anni

punto di vista strategico, la partnership tra Lumos e Pistoia Basket rappresenta un investimento significativo che rafforza la presenza del brand nel territorio, stimolando entusiasmo e coinvolgimento tra tifosi e comunità. Con 600mila euro in due anni, Lumos si conferma un elemento chiave per il successo della squadra e diventa parte integrante della passione sportiva locale, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di crescita e ambizione.

Lumos è il nuovo ’First Sponsor’ del Pistoia Basket, che in termini di importanza sta tra il Title Sponsor e il Main Sponsor. In altri termini si tratta di uno dei partner importanti di quelli che finanziariamente garantiscono una certa solidità alle casse societarie. Lumos ha sottoscritto un accordo biennale per una cifra complessiva di 600mila euro e da oggi il palazzetto prenderà il nome di LumoSquare. Giusto per fare chiarezza, dal punto di vista istituzionale, essendo l’impianto comunale, la denominazione rimarrà quella di PalaCarrara, ma in occasione delle partite e di tutte le attività che riguarderanno il Pistoia Basket l’appellativo sarà quello di LumoSquare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lumos sponsor di Pistoia 600mila euro in due anni

