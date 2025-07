Libutti storia di un amore granata | Qui ho trovato una famiglia

Libutti, storia di un amore granata, è molto più di un semplice nome: è un legame indissolubile con la famiglia. Quando si parla di Lorenzo, si percepisce immediatamente l’autenticità delle sue parole e azioni, confermate anche dal direttore sportivo Fracchiolla. Un esempio di lealtà e passione che va oltre il calcio, un cuore granata che ha scelto di restare fedele ai valori e alla squadra. E questa è solo la sua storia: una testimonianza viva di dedizione e amore sincero.

Quando si parla di Libutti, se uno non sentisse certe cose con le proprie orecchie, farebbe fatica a pensare che siano effettivamente vere. Eppure è tutto reale e lo conferma il ds Fracchiolla: "Lorenzo ha rinnovato sulla parola fino al 2026, appena sono arrivato – conferma il dirigente – dopo il buonissimo campionato che ha fatto, avrebbe potuto guadagnare di più e per più anni da qualche altra parte, ma per lui c’è sempre stata unicamente la Reggiana. E mi permetto di dire un’altra cosa che non mi era mai capitata prima: gli avevamo messo l’opzione di rinnovo automatico, ma non l’ha voluta perché Rozzio non ce l’ha e non voleva avere qualcosa in più rispetto al capitano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it