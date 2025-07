SERIE A Olimpia all’inglese | Ellis ci mette la firma Avanza la trattativa per convincere Totè

L’Olimpia Milano si rafforza ancora con l’ingaggio di Quinn Ellis, talento inglese classe 2003 che ha bruciato le tappe e si è dimostrato decisivo in finale di Coppa Italia. Con un percorso formativo in Italia, Ellis si appresta a diventare un elemento chiave della squadra. La trattativa con l’agente di Totò può dirsi conclusa: il puzzle dell’Olimpia si arricchisce di un ulteriore tassello, pronto a fare la differenza sul parquet.

Si riempie un’altra tessera del puzzle in casa Olimpia Milano. Ufficiale l’ingaggio di Quinn Ellis (nella foto), playmaker inglese classe 2003 che quest’anno ha fatto benissimo con la maglia di Trento, risultando decisivo nella finale di Coppa Italia proprio contro l’Olimpia. Ellis giocherà da italiano, avendo passato nei settori giovanili di Capo d’Orlando (arrivo da 15enne) e Casale Monferrato gli anni sufficienti a conseguire la formazione. Per lui sarà l’esordio in Eurolega, un passo in avanti rispetto all’EuroCup dove comunque è stato uno dei migliori di Trento. "Sono super entusiasta di entrare a far parte di un club così importante, storico e con una cultura basata sulle vittorie – le parole di Ellis –, per me si tratta di una grande opportunità per crescere e competere al massimo livello possibile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net