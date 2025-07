Beach volley niente Italia a Gstaad tanti infortuni Qualche sorpresa sulla sabbia svizzera

L’assenza delle coppie italiane al torneo Elite16 di Gstaad segna una svolta inattesa nel panorama del beach volley mondiale. Con tanti infortuni e qualche sorpresa sulla sabbia svizzera, questa prima volta senza azzurri solleva interrogativi e riflessioni sul futuro del movimento italiano. Un episodio che, seppur sorprendente, non mette in discussione la crescita e il talento della nostra nazionale, ma apre nuove sfide e opportunità per i prossimi appuntamenti internazionali.

È una prima volta che fa un po' male. Il torneo Elite16 di Gstaad, appuntamento iconico del Beach Pro Tour, si disputa quest'anno senza nessuna coppia italiana ai nastri di partenza, né in campo maschile né in quello femminile. Una circostanza inedita da quando, nel post Tokyo 2021, la FIVB ha introdotto il format Elite16 riservato all'élite del beach volley mondiale. Un'assenza che comunque ha cause ben precise e poco allarmanti sul piano tecnico: l'Italia è alle prese con una vera emergenza infortuni che ha messo fuori gioco gran parte della Nazionale. In campo femminile, Reka Orsi Toth è ai box per una distorsione alla caviglia, mentre anche Giada Bianchi è indisponibile.

