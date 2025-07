Calciomercato perché David è perfetto per la Juventus di Tudor | VIDEO

Il calciomercato estivo della Juventus si arricchisce di un colpo strategico: Jonathan David. L'acquisto, a parametro zero e fortemente voluto da Damien Comolli, rappresenta un vero e proprio investimento per il futuro. Ma cosa rende questo talento canadese perfetto per la squadra di Igor Tudor? Scopriamo insieme nel video di 'GazzettaTV', analizzando le sue qualitĂ e il potenziale impatto sulla Juve.

La Juventus, in questo calciomercato estivo, ha piazzato il colpo in attacco con Jonathan David. Ecco perchĂ© è un acquisto indovinato. Jonathan David è il primo colpo di calciomercato (a parametro zero) della Juventus di Damien Comolli. Ecco, nel video di 'GazzettaTV', come gioca e cosa può portare alla squadra di Igor Tudor il canadese, che nelle ultime stagioni si è caricato il Lille sulle sue spalle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, perchĂ© David è perfetto per la Juventus di Tudor | VIDEO

