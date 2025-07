Volevamo un ad già un anno fa ci sono state altre urgenze

Un anno fa, avevamo già in mente un grande cambiamento: l’assunzione di un amministratore delegato per far volare la Vuelle. Tuttavia, le urgenze si sono susseguite, ritardando il progetto. Ora, dopo un periodo di transizione e sfide, la squadra di Dalla Salda è pronta a voltare pagina. È il momento di rilanciare il futuro e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Tutti gli uomini di Dalla Salda. Allo scoccare del mezzogiorno, dopo le foto di rito, si apre la conferenza della Vuelle che volta pagina dopo un anno che a questo punto si può definire di transizione: "La necessità di avere un amministratore delegato si era manifestata già l’estate scorsa, quando siamo subentrati alla governance dimissionaria, ma poi sapete com’è andata, gli eventi ci hanno spinto a dare la priorità ad altre urgenze e ho preso in carico io tutto, firma compresa. L’arrivo di Dalla Salda è una scelta condivisa da tutti i consorziati, oltre che dal Cda: le nostre esigenze si sono sposate con le sue aspettative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Volevamo un ad già un anno fa, ci sono state altre urgenze"

