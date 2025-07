Scarpe uomo e saldi 2025 | le migliori offerte Dai mocassini alle sneakers del momento ecco i 10 modelli su cui puntare con gli sconti

Scarpe uomo e saldi 2025: il momento perfetto per rinnovare il guardaroba con le offerte più irresistibili. Dalle elegantizze dei mocassini alle sneakers di tendenza, ecco i 10 modelli da non lasciarsi sfuggire con gli sconti. Con l'inizio degli saldi sabato 5 luglio, preparati a scoprire le migliori occasioni dell’anno: sarà difficile resistere alla tentazione di quei pezzi che hai sempre desiderato. Stando alle previsioni Codacons, quest’anno i saldi...

3, 2, 1, saldi! Sabato 5 luglio inizieranno gli sconti estivi in quasi tutta Italia (fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano che si muoveranno in maniera indipendente). Sarà difficile resistere alla tentazione di quell’articolo su cui abbiamo messo gli occhi da tempo ma che finora abbiamo sempre lasciato in negozio per il costo eccessivo. Stando alle previsioni dell’associazione dei consumatori Codacons, quest’anno i saldi d’estate produrranno un giro d’affari stimato tra i 3 e i 3,2 miliardi di euro. E chissà quanto di questa spesa sarà destinato all’acquisto di scarpe da uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scarpe uomo e saldi 2025: le migliori offerte. Dai mocassini alle sneakers del momento, ecco i 10 modelli su cui puntare con gli sconti

In questa notizia si parla di: saldi - scarpe - uomo - offerte

