Ciò che non siamo ciò che non vogliamo

Non voglio vivere in un'Italia dove l'ignoranza e l'indifferenza sovrastano il senso di comunità e responsabilità. È tempo di riscoprire valori condivisi, di rafforzare la sicurezza e di creare un Paese che tutela i suoi cittadini e le sue tradizioni. Solo così potremo costruire un’Italia più giusta, forte e unita, capace di affrontare le sfide del futuro con orgoglio e speranza.

Non voglio vivere in un'Italia dove ci sono ragazzi disagiati nel parco. Non voglio vivere in un'Italia dove quei ragazzi si affidano a Imam islamici che vogliono convertirli. Non voglio vivere in un'Italia dove un carabiniere in servizio è trattato dai giudici come un delinquente in fuga. Non voglio vivere in un'Italia dove una rom fa un figlio all'anno per poter rubare senza andare in galera. E non voglio vivere in un'Italia dove la magistratura fa le leggi con le sentenze anziché applicarle. Non so se queste affermazioni siano di destra o di sinistra e me ne frega molto poco. Perché non voglio vivere in un'Italia dove tutto è destra e sinistra, perfino il buonsenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it