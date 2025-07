Quali sono i musei gratis in Campania ogni prima domenica del mese

Se sei un appassionato di arte e storia, non perderti l'occasione di scoprire i tesori della Campania senza spendere un centesimo! Ogni prima domenica del mese, i musei e i siti archeologici statali offrono ingressi gratuiti grazie a Domenica al Museo. Un’opportunità imperdibile per immergersi nel patrimonio culturale della regione e vivere un’esperienza unica. Continua a leggere e prepara la tua visita!

Domenica al Museo offre ingressi gratis ogni prima domenica del mese nei musei e siti archeologici statali, con grandi adesioni in Campania.

Domenica al Museo torna il 6 luglio! Accesso gratuito ai musei, parchi archeologici e gallerie statali di Napoli e Campania, da Pompei alla Reggia di Caserta, dal Mann a Paestum.

