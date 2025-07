Masetti e Laporta pronte al Giro.

Un fine settimana ricco di energia e adrenalina per il ciclismo modenese! Masetti e Laporta si preparano a conquistare il Giro d’Italia Women, portando alto il nome della nostra regione. La passione e l’impegno dei nostri atleti promettono emozioni indimenticabili, mentre gli appassionati attendono con trepidazione ogni pedalata. Non resta che seguire da vicino questa avvincente corsa, perché il meglio deve ancora arrivare!

Sarà un weekend molto intenso per il ciclismo modenese, sia a livello nazionale che locale e giovanile, perché numerosi sono gli impegni che vedranno in gara i nostri portacolori. Per quanto riguarda gli atleti di punta, uomini e donne, domani scatta da Bergamo il Giro d’Italia Women con al via, per la terza volta, la fioranese campionessa europea Gaia Masetti, e con il debutto nella corsa rosa femminile della ravarinese Linda Laporta. Nel settore maschile, invece, è impegnato in Cina il pavullese Luca Covili, che sarà al via del Tour of Qinghai Lake, la corsa a tappe che prende il nome dal lago di Qinghai appunto e che si snoderà in 8 frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it