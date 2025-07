Primavera in campo il 16 agosto a Martorano

La Primavera 1 torna in scena con entusiasmo, e il debutto è previsto per sabato 16 agosto a Martorano, dove il derby con il Bologna accenderà i riflettori sui giovani talenti. Dopo aver svelato il calendario, la Lega ha annunciato date e orari delle prime quattro giornate, definendo un percorso emozionante che culminerà a Roma contro la Lazio nel maggio 2026. I giovani bianconeri sono pronti a scrivere il loro capitolo...

Inizieranno sabato 16 agosto, alle 18, a Martorano, nel derby con il Bologna, le fatiche della Primavera 1 del confermato tecnico Nicola Campedelli. Dopo aver diramato il calendario nei giorni scorsi, la Lega ha fissato ieri date e orari delle prime quattro giornate del campionato a venti squadre, che nella fase regolare per i bianconeri terminerà a Roma contro la Lazio il 16 maggio 2026. Al secondo turno i ragazzi di Campedelli, dodicesimi la scorsa stagione con 50 punti, saranno a Milano contro l’Inter campione in carica, venerdì 17 agosto, alle 18, poi sabato 30 agosto alle 10.30 a Martorano sarà di scena il Lecce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primavera, in campo il 16 agosto a Martorano

