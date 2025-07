Vlahovic ha detto no al Napoli la Juve voleva inserirlo nella trattativa per Osimhen Corsera

Il calciomercato infiamma le notizie di giornata: Vlahovic dice no al Napoli, raffreddando le speranze dei partenopei e complicando la trattativa tra Juventus e Osimhen. La volontĂ del serbo di restare in Italia, con il Milan interessato, apre nuovi scenari e alimenta il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno le prossime mosse delle big del calcio italiano? Scopriamolo insieme.

Il Corriere della Sera scrive che Dusan Vlahovic ha detto no al Napoli. La Juventus avrebbe voluto inserirlo nella trattativa per Osimhen ma il serbo a Napoli non ci vuole venire. Ecco che cosa scrive il Corriere della Sera (a firma Monica Colombo e Monica Scozzafava): Il nigeriano piace al Milan che però al momento resta alla finestra, piace soprattutto alla Juventus, anche se il suo principale sponsor, Cristiano Giuntoli, sia andato via. Il dg Comolli, dopo l’arrivo di David dal Lille, deve liberarsi dell’ingaggio monstre di Vlahovic (12 milioni) e rinegoziare il prestito di Kolo Muani con il Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vlahovic ha detto no al Napoli, la Juve voleva inserirlo nella trattativa per Osimhen (Corsera)

Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli, il rapporto con Allegri non è idilliaco (Pedullà ) - Vlahovic non è un’opzione percorribile per il Napoli, date le tensioni con Allegri. Con l’addio quasi certo di Simeone, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo centravanti, alternativo a Lukaku.

David è in arrivo. La Juve sta cercando di trovare l'offerta giusta per tenere Kolo Muani. Vlahovic non ha messo piede in campo con il Real, e quest'anno, ultimo del contratto, guadagnerà 12 milioni. Sintesi: Vlahovic è praticamente fuori dal progetto Juve, è al Vai su Facebook

Sorpresa Vlahovic: scambio in Serie A, ma niente Milan né Napoli - Le ultime sul reparto offensivo bianconero: un cambio di maglia che può accontentare tutti a Torino. Come scrive calciomercato.it