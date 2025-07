Ieri in Campania | dramma in città trovato in casa senza vita

Una giornata drammatica in Campania, tra notizie tristi e episodi che scuotono le comunità locali. Ieri, nel cuore di Avellino, un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nella propria casa, suscitando sgomento e preoccupazione. La regione si stringe intorno alle famiglie coinvolte, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questa triste vicenda. Ecco i dettagli di una giornata che ha lasciato il segno.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 4 luglio 2025 Avellino – Dramma in un'abitazione di via Serafino Soldi, nel centro di Avellino. Un uomo di 64 anni, molto conosciuto in zona, è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione. A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari, preoccupati per l'assenza di risposte alle ripetute chiamate. ( LEGGI QUI ) Benevento – Egidio Luongo, 64 anni, di Benevento, è tornato a casa. Arrestato l'11 dicembre 2024 in seguito a un controllo nella zona di Roccabascerana, è stato oggi scarcerato e posto agli arresti domiciliari su decisione del Gip del Tribunale di Avellino, dott.

Ieri in Campania: dramma nel Sannio, donna trovata morta in casa - Una giornata segnata da eventi drammatici e notizie che sconvolgono la Campania. Tra atti di intimidazione, incidenti e tragedie familiari, il cuore della regione si stringe di fronte a episodi che richiedono attenzione e solidarietà.

Dramma familiare in vico Santo Spirito, a Napoli: due fratelli, Raffaele e Franco Poce, di 75 e 80 anni, sono stati trovati senza vita in casa. Secondo... Vai su Facebook

