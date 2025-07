Texas alluvione Renee Lila e Mary tra le bambine inghiottite dall' acqua | ansia per i 20 dispersi nel campo estivo

L'alluvione in Texas ha scosso profondamente la comunità, con Renee, Lila e Mary tra le bambine inghiottite dall’acqua. L’ansia cresce mentre i gruppi Facebook si moltiplicano, sperando di ritrovare i 20 dispersi nel campo estivo travolto dalla furia della piena. La solidarietà si mobilita, ma il tempo stringe: le ricerche continuano con speranza e determinazione.

Gli appelli si moltiplicano sui gruppi facebook locali nel disperato tentativo di trovare i dispersi nell'alluvione che ha colpito il Texas. 20 le persone non ancora.

