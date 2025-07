Nuova Usmate avanti tutta | presi Cozac Darone e Di Campi

La Nuova Usmate continua a stupire nel calciomercato di Prima Categoria, dimostrando ambizione e determinazione. Con l’arrivo di Cozac, Darone e Di Campi, la società si rafforza ulteriormente, puntando a confermare il suo ruolo di protagonista. La squadra, galvanizzata dalla promozione della scorsa primavera, si prepara a scrivere nuove pagine di successo: un team che non si accontenta e vuole lasciare il segno.

Ancora tre colpi per la Nuova Usmate, sicuramente la “reginetta” del calciomercato in Prima Categoria. La societĂ galvanizzata dalla promozione della primavera scorsa, vincendo con ampio scarto il suo girone, si è prodigata per adeguare l’organico al nuovo campionato operando una lunga serie di operazioni in entrata. Le ultime in ordine di tempo riguardano Marian Cozac, Edoardo Darone ed Enrico Di Campi. Cozac è un trequartista dinamico del 2001 proveniente da La Benvenuta, squadra di Terza Categoria, dopo le giovanili completate nella Sesto 2012. Darone invece è un nome noto del panorama locale, gioca a centrocampo per dare ordine alla squadra e nella sua lunga carriera ha vestito le maglie di Ceriano Laghetto e, l’anno scorso, Biassono in Promozione, oltre a Dominante, Football Leon, Missaglia-Maresso e Cavenago in Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it