Auto e mercato i quattro macigni che frenano l’industria automotive europea

L’industria automotive europea si trova intrappolata in un ciclo senza fine di sfide e ostacoli, come Sisifo condannato a ripetere il suo gesto eterno. Quattro macigni pesanti minacciano di frenare la ripresa: il mancato accordo con gli Stati Uniti, le terre rare, la pressione sui prezzi e la transizione al mercato elettrico. Ma quali strategie può adottare il settore per risalire la china? È questa la sfida che analizzeremo nel dettaglio.

Come Sisifo, condannato a spingere il masso su per la montagna solo per vederlo rotolare giù ogni volta, così l' industria automobilistica europea si ritrova in un ciclo infinito di sforzi e cadute, destinato a continuare anche nel secondo semestre di quest'anno. Sono quattro i macigni che oggi mettono in crisi il settore: il mancato accordo commerciale con gli Stati Uniti, le terre rare, la pressione continua sui prezzi e un mercato elettrico che non ingrana. Quattro problemi diversi che si alimentano a vicenda e obbligano i costruttori a riscrivere strategie e aspettative. Il primo ha un nome concreto: tariffe doganali.

