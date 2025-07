Texas alluvione senza precedenti | 24 morti 20 dispersi

Le alluvioni senza precedenti nel Texas occidentale continuano a devastare la regione, con un bilancio che si aggrava di ora in ora: oltre 24 vittime e decine di dispersi, tra cui giovani e innocenti. La natura ha colpito duro, lasciando dietro di s√© distruzione e dolore. √ą un momento di emergenza che chiede solidariet√† e azione immediata. La speranza √® che i soccorritori possano fare presto luce su questa tragedia e trovare i dispersi.

Continua ad aggravarsi il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Texas occidentale. Secondo l'ultimo bollettino delle autorit√†', sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita a causa delle improvvise inondazioni. I dispersi sono decine. Nella contea di Kerr, finora la piu' colpita dall'esondazione del fiume Guadalupe, mancano all'appello dalle 23 alle 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque. Sono 237 le persone tratte in salvo nelle zone colpite. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la calamita' "scioccante e terribile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Texas, alluvione senza precedenti: 24 morti, 20 dispersi

