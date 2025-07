Nuova Fiat 500 Hybrid | la citycar che tutti aspettano è in arrivo

La tanto attesa nuova Fiat 500 Hybrid sta per fare il suo debutto, portando una ventata di novità e sostenibilità nel cuore delle città italiane. Dopo il temporaneo rallentamento delle versioni elettriche, questa citycar si prepara a conquistare il mercato con un mix perfetto di stile, efficienza e tecnologia. Iniziando la produzione a Mirafiori a novembre 2025, è pronta a rivoluzionare il modo di vivere la mobilità urbana. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Con la versione elettrica della Fiat 500 che stenta a decollare ed il vecchio modello che era uscito di produzione alcuni mesi fa, ecco una notizia che darà sicuramente impeto alle vendite del costruttore torinese. Sta per arrivare la nuova Fiat 500 Hybrid. Ecco tutto i dettagli. Produzione a Mirafiori: nuova fase strategica. 1. Lancio della Fiat 500 ibrida. A novembre 2025 partirà la produzione, con le prime consegne previste per dicembre.. L’obiettivo per il 2025 è produrre 5.000 unità, salendo progressivamente fino a 100.000 all’anno a regime.. 2. Impatto produttivo e occupazionale. Il rilancio della produzione consentirà l’avvio del secondo turno, con conseguente riduzione della cassa integrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it