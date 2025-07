Pronostico qualifiche F1 | a Silverstone c’è il ribaltone

Le qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone riservano sorprese epiche, con un ribaltone clamoroso rispetto al passato. Lo scorso anno, il trionfo di Hamilton alla sua pista di casa aveva lasciato il pubblico senza fiato, ma quest’anno tutto potrebbe cambiare. Le quote suggeriscono una sfida aperta tra i big, con la corsa verso la pole che promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme chi avrà la meglio in questa battaglia mozzafiato.

Un ribaltone clamoroso rispetto a quello che è successo lo scorso anno, nella terra di Hamilton. Sì, è stato il sette volte campione del mondo, adesso alla Ferrari, a vincere a casa sua. Ma quest'anno per lui sarà solamente un weekend di emozioni dovute al fatto di essere in mezzo ai suoi tifosi, e nient'altro. Nemmeno la pole è in discussione, stando ai tempi che abbiamo visto nelle ultime settimane e stando a quello che abbiamo visto in Austria nello scorso fine settimana.

