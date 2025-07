Derby per il Godo | oggi arriva il New Rimini

Oggi il campo del 'Casadio' si trasforma nel palcoscenico di un doppio scontro imperdibile per il baseball italiano. Il Godo, ancora alla ricerca di continuità , affronta il New Rimini in due partite fondamentali per il prosieguo del campionato di serie A. Con le squadre che portano con sé i risultati maturati in questa prima fase, ogni punto sarà prezioso. La partita di oggi potrebbe davvero fare la differenza per il prosieguo della stagione.

Ultimo fine settimana della prima fase del campionato di serie A di baseball e per il Godo c’è il doppio impegno casalingo (ore 15 e 20) al ’Casadio’ contro il New Rimini che precede i ravennati in classifica con 9 vittorie e 9 sconfitte mentre Godo ha potuto festeggiare appena sei volte, con una vittoria ogni tre gare giocate. Ma sarĂ fondamentale far risultato: infatti le squadre porteranno con sĂ© i risultati maturati in questa prima parte della stagione anche nella seconda contro gli avversari del girone che, pur facendo parte dello stesso gruppo, non verranno piĂą affrontate. Anche per questo vincere vuol dire fare un passettino avanti verso la salvezza, senza poi passare dai playout. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Derby per il Godo: oggi arriva il New Rimini

In questa notizia si parla di: godo - rimini - derby - arriva

Baseball, New Rimini e Godo si ritrovano allo stadio dei Pirati per la prosecuzione di gara2 - Mercoledì sera, lo stadio dei Pirati si accende di entusiasmo per la ripresa della gara2 tra New Rimini e Godo.

GODO vs PIRATI NEW RIMINI BASEBALL 18/06/2025 - ORE 20 - STADIO DEI PIRATI RECUPERIAMO e RIPRENDIAMO GARA 2 della partita del 17/05 sospesa per oscurità . Si riparte da metà 6° inning con i Pirati in attacco, e col punteggio di 0 a 1… Vai su Facebook

Derby per il Godo: oggi arriva il New Rimini; New Rimini cerca il colpo. Falcons lottano per l’onore; Baseball, tempo di derby allo stadio dei Pirati: New Rimini cerca la doppietta contro Torre Pedrera.

Derby per il Godo: oggi arriva il New Rimini - Ultimo fine settimana della prima fase del campionato di serie A di baseball e per il Godo c’è il doppio impegno casalingo (ore 15 e 20) al ’Casadio’ contro il New Rimini che precede i ravennati in cl ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Si gioca domani. New Rimini, arriva Godo. I Falcons impegnati a Modena - Il Resto del Carlino - La doppia bruciante sconfitta con gli Athletics lascia spazio, in casa New Rimini, alle due partite interne con Godo. Si legge su ilrestodelcarlino.it