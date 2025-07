Oggi la prima tappa parte e arriva a Lille Il Tour parla solo francese ma è un affare per i soliti noti

Oggi si infiamma il Tour de France, con la prima tappa a Lille: un percorso tutto francese che richiama le radici di questa leggenda ciclistica. Quattro anni di attesa, e ora il grande ritorno, tra velocisti, avventure e confini sfiorati senza mai oltrepassarli. La Grande Boucle si mostra nella sua essenza più autentica, promettendo emozioni e sorprese fin dalla prima pedalata. E il viaggio è appena iniziato...

Tour francese: non accadeva da un po'. Esattamente da quattro anni e tre partenze: Danimarca prima, Paesi Baschi poi, Italia un anno fa a Firenze. Francese è anche l'intero viaggio: si sfiorano i confini, ma non si mette il naso fuori. Grande Boucle significa ricciolo: mai come stavolta, definizione rispettata. Tour tradizionale: nelle prime nove tappe (oggi apre le Lille-Lille di 185 km), spazio a velocisti e avventurieri, coi primattori chiamati solo a evitare guai. Niente pavé, niente sterrati, montagne da metà in poi. L'ultima settimana è durissima, ma è l'unica analogia col Giro: qui gli interpreti sono di ben altro livello.