Non ci si crede guardate Alessio e Sonia M la scoperta dopo Temptation Island

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island non ha solo acceso i riflettori sulle nuove dinamiche amorose, ma ha già segnato la fine – brusca e dolorosa – di una relazione che durava da otto anni. Protagonisti di questo clamoroso epilogo sono Alessio Loparco e Sonia Mattalia, entrambi avvocati pugliesi, entrati nel programma con il proposito di capire se la loro storia fosse ancora solida. Ma a quanto pare la risposta è arrivata in tempi record, e non è quella che Sonia si aspettava. Già dopo appena due giorni nei rispettivi villaggi, Sonia ha chiesto un falò di confronto anticipato, scossa dalle rivelazioni fatte da Alessio alle telecamere.